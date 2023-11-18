UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через обстріл енергооб'єкта під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин, - ДТЕК

Фото: під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл об'єкту енергетики під Одесою в суботу, 18 листопада, без світла залишилося 2 тисячі сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тисячі родин залишилось без світла", - йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. 

"Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - запевняють спеціалісти.

Обстріл України

З вечора 17 листопада до ранку 18 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку по території України, запустивши 38 дронів-камікадзе за 8 годин. Тривога в країні оголошувалась двічі. Зокрема, в Одеському районі зафіксовано "приліт" в об'єкт енергетики. Почалася пожежа, яку рятувальники успішно загасили. Одна людина отримала поранення. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса