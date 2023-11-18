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Из-за обстрела энергообъекта под Одессой без света остались 2 тысячи семей, - ДТЭК

Фото: под Одессой без света остались 2 тысячи семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела объекта энергетики под Одессой в субботу, 18 ноября, без света остались 2 тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 тысячи семей осталось без света", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.

"Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - уверяют специалисты.

Обстрел Украины

С вечера 17 ноября и до утра 18 ноября российские войска устроили очередную массовую атаку по территории Украины, запустив 38 дронов-камикадзе за 8 часов. Тревога в стране объявлялась дважды. В частности, в Одесском районе зафиксирован "прилет" в объект энергетики. Начался ожар, который спасатели успешно потушили. Один человек получил ранения. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Одесса