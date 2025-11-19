ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Через новий обстріл РФ в Україні ввели аварійні відключення світла

Україна, Середа 19 листопада 2025 07:50
UA EN RU
Через новий обстріл РФ в Україні ввели аварійні відключення світла Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до масштабних аварійних відключень електроенергії у низці областей у середу, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

За даними Міністерства енергетики, енергосистема зазнала чергових пошкоджень, а рівень навантаження на мережі змусив операторів негайно застосувати аварійні графіки, щоб утримати систему від подальших збоїв.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.

Міненерго закликає громадян зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних джерел, оскільки інформація щодо режимів відключень може оновлюватися.

Обстріл 19 листопада

Росія цієї ночі здійснює комбінований обстріл по території України. За наявною інформацією, окупанти застосували ударні дрони, гіперзвукові ракети типу "Кинджал" та інші ракетні системи.

На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака раннього радіолокаційного виявлення.

Вже відомо, що цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.. Також комбінованого удари зазнали Львів та Тернопіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Блекаут Міненерго Війна в Україні Графіки відключення світла
Новини
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського