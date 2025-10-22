Через низькі прайс-кепи Україна не використовує імпортні можливості, - експерт

Він нагадав, що у березні 2022 року відбулася технічна синхронізація української енергосистеми з європейською, однак маркет каплінг, тобто комерційна інтеграція ринків, досі не реалізований. Саме через це існують обмеження для імпорту електроенергії.

"У нас ще до цього часу встановлені так звані прайс-кепи, які, хоча НКРЕКП підвищило їх влітку, достатньо суттєво, але мабуть недостатньо, тому що на минулому тижні в деякі пікові години навантаження на енергосистему в європейських країнах, з яких ми купуємо електричну енергію, ціна була навіть вища, ніж за наших прайс-кепів. Тому ми не використовували імпорт повною мірою і вимушені були з-за цього, зокрема, вдаватися до аварійних відключень", - пояснив він.

На думку Омельченка, Україні потрібно не лише технічно, а й комерційно інтегруватися з європейською енергосистемою, у тому числі гармонізувати підходи до формування цін.

"Дуже важливо, щоб ми в кінці кінців інтегрувалися і комерційним чином з європейською електромережею і в тому числі забезпечили ту модель прайс-кепів, яка існує в Європейському Союзі. Вона абсолютно інша. Якщо в нашій моделі передбачається, по суті, через прайскепи регуляція ціною, то в Європейському Союзі регуляція відбувається за рахунок незалежного регулятора, який слідкує за конкуренцією, тобто в конкурентних умовах, а прайс-кепи лише виконують роль в якихось надзвичайних ситуаціях", - зазначив експерт.