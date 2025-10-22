Из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности, - эксперт

Он напомнил, что в марте 2022 года состоялась техническая синхронизация украинской энергосистемы с европейской, однако маркет каплинг, то есть коммерческая интеграция рынков, до сих пор не реализован. Именно поэтому существуют ограничения для импорта электроэнергии.

"У нас еще до сих пор установлены так называемые прайс-кэпы, которые, хотя НКРЭКУ повысило их летом, достаточно существенно, но видимо недостаточно, потому что на прошлой неделе в некоторые пиковые часы нагрузки на энергосистему в европейских странах, из которых мы покупаем электрическую энергию, цена была даже выше, чем при наших прайс-кэпах. Поэтому мы не использовали импорт в полной мере и вынуждены были из-за этого, в частности, прибегать к аварийным отключениям", - пояснил он.

По мнению Омельченко, Украине нужно не только технически, но и коммерчески интегрироваться с европейской энергосистемой, в том числе гармонизировать подходы к формированию цен.

"Очень важно, чтобы мы в конце концов интегрировались и коммерческим образом с европейской электросетью и в том числе обеспечили ту модель прайс-кепов, которая существует в Европейском Союзе. Она абсолютно другая. Если в нашей модели предполагается, по сути, через прайскепы регуляция ценой, то в Европейском Союзе регуляция происходит за счет независимого регулятора, который следит за конкуренцией, то есть в конкурентных условиях, а прайс-кэпы лишь выполняют роль в каких-то чрезвычайных ситуациях", - отметил эксперт.