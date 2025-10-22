RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности, - эксперт

Фото: эксперт заявил, что из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине требует дальнейших изменений и приближения к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он напомнил, что в марте 2022 года состоялась техническая синхронизация украинской энергосистемы с европейской, однако маркет каплинг, то есть коммерческая интеграция рынков, до сих пор не реализован. Именно поэтому существуют ограничения для импорта электроэнергии.

"У нас еще до сих пор установлены так называемые прайс-кэпы, которые, хотя НКРЭКУ повысило их летом, достаточно существенно, но видимо недостаточно, потому что на прошлой неделе в некоторые пиковые часы нагрузки на энергосистему в европейских странах, из которых мы покупаем электрическую энергию, цена была даже выше, чем при наших прайс-кэпах. Поэтому мы не использовали импорт в полной мере и вынуждены были из-за этого, в частности, прибегать к аварийным отключениям", - пояснил он.

По мнению Омельченко, Украине нужно не только технически, но и коммерчески интегрироваться с европейской энергосистемой, в том числе гармонизировать подходы к формированию цен.

"Очень важно, чтобы мы в конце концов интегрировались и коммерческим образом с европейской электросетью и в том числе обеспечили ту модель прайс-кепов, которая существует в Европейском Союзе. Она абсолютно другая. Если в нашей модели предполагается, по сути, через прайскепы регуляция ценой, то в Европейском Союзе регуляция происходит за счет независимого регулятора, который следит за конкуренцией, то есть в конкурентных условиях, а прайс-кэпы лишь выполняют роль в каких-то чрезвычайных ситуациях", - отметил эксперт.

 

Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что ограничение предельных цен на электроэнергию в Украине остается одним из ключевых барьеров для увеличения импорта из стран ЕС.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кэпов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия