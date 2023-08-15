Через нічну атаку росіян у Львівській області є пошкодження в мережах обленерго

Через нічну ракетну атаку російських окупантів є пошкодження в мережах обленерго у Львівській області. Там триває відновлення живлення споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Загалом через бойові дії знеструмленими залишаються 404 населений пункт.

Під час нічної атаки були пошкоджені мережі в Львівській області, там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також були пошкодження в Дніпропетровській області, наразі всі споживачі заживлені.

До того ж, внаслідок обстрілів є нові пошкодження у мережах в Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях, Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Окрім того, вчора було зафіксовано технічне ускладнення в роботі лінії 330 кВ у Львівській області. Через 9 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі. Ускладнення виникло через порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії.

Також через технічні ускладнення були збої в роботі двох повітряних ліній у Київські області. Знеструмлень споживачів при цьому не було.

При цьому 14 серпня максимум споживання збільшився одразу на 7% у порівнянні з показником неділі 13 серпня, та на 2,4% у порівняні з попереднім робочим днем 11 серпня.

Зазначається, що для енергосистеми 7% збільшення максимуму споживання за добу - це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях.

Таке збільшення споживання пов'язане із початком робочого тижня, повернення спеки та майже одночасне включення кондиціонерів по всій країні.

При цьому таке стрімке зростання споживання сильно перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

Нічний обстріл України

Вночі у низці українських міст пролунали вибухи. Під ударами росіян опинилися Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львівській області зафіксували 6 влучань, одну ракету збила ППО. Там пошкоджено понад 40 будинків. Внаслідок ворожої атаки 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина.

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