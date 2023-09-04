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Через нічний обстріл Одеської області суттєво затримується поїзд

Фото: через нічний обстріл Одеської області суттєво затримується поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через нічний обстріл російськими військовими Одеської області суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, та роблять все для скорочення запізнення. 

Так, прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня. Для пасажирів організують безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі. 

При цьому 94 поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух за графіком.

Обстріл Одеської області

Цієї ночі росіяни атакували Україну, застосовуючи кілька хвиль "Шахедів". Зокрема, окупанти били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Там було пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Сили ППО збили 17 безпілотників.

Загалом по Україні захисники "приземлили" 23 з 32 БПЛА, якими загарбники атакували нашу державу вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкрзалізницяОдесаДніпропетровська область