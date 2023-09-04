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Из-за ночного обстрела Одесской области существенно задерживается поезд

Фото: из-за ночного обстрела Одесской области существенно задерживается поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ночного обстрела российскими военными Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, и делают все для сокращения опоздания.

Так, прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня. Для пассажиров организуют бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.

При этом 94 поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.

Обстрел Одесской области

Этой ночью россияне атаковали Украину, применяя несколько волн "Шахедов". В частности, оккупанты били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Там были повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 беспилотников.

В целом по Украине защитники "приземлили" 23 из 32 БПЛА, которыми захватчики атаковали наше государство ночью.

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УкрзализныцяОдессаДнепропетровская область