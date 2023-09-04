ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через нічний обстріл Одеської області суттєво затримується поїзд

Понеділок 04 вересня 2023 09:27
UA EN RU
Через нічний обстріл Одеської області суттєво затримується поїзд Фото: через нічний обстріл Одеської області суттєво затримується поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через нічний обстріл російськими військовими Одеської області суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, та роблять все для скорочення запізнення.

Так, прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня. Для пасажирів організують безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

При цьому 94 поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух за графіком.

Обстріл Одеської області

Цієї ночі росіяни атакували Україну, застосовуючи кілька хвиль "Шахедів". Зокрема, окупанти били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Там було пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Сили ППО збили 17 безпілотників.

Загалом по Україні захисники "приземлили" 23 з 32 БПЛА, якими загарбники атакували нашу державу вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса Дніпропетровська область
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту