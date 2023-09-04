Из-за ночного обстрела Одесской области существенно задерживается поезд
Из-за ночного обстрела российскими военными Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Отмечается, что железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, и делают все для сокращения опоздания.
Так, прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня. Для пассажиров организуют бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения путешествия.
При этом 94 поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.
Обстрел Одесской области
Этой ночью россияне атаковали Украину, применяя несколько волн "Шахедов". В частности, оккупанты били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Там были повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 беспилотников.
В целом по Украине защитники "приземлили" 23 из 32 БПЛА, которыми захватчики атаковали наше государство ночью.
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