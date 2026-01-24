Метро Києва зазнало пошкоджень під час нічної атаки: що відомо

Наслідки атаки на Київ у ніч на 24 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Київ перебував під комбінованою атакою росіян.

Близько першої години ночі 24 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників, після чого в місті майже одразу пролунали вибухи. Згодом російські війська здійснили пуск балістичних ракет у напрямку столиці.

Згодом міський голова Віталій Кличко розповів про наслідки атаки:

у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю;

у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа на території гаражного кооперативу, також загорівся бензовоз на парковці. Крім того, уламками вибито вікна в багатоквартирному житловому будинку;

у Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу приватного медичного закладу, пошкодивши вікна в будівлі;

у Голосіївському районі падіння уламків на території нежитлової забудови спричинило пожежу, а за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку:

у Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

На лівому березі Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ.