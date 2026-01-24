Метро Києва зазнало пошкоджень під час нічної атаки: що відомо

Через нічний масований обстріл столиці поїзди метро на зеленій лінії курсують зі змінами. Рух фунікулера тимчасово припинено через відсутність електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київпастранс.
Зараз рух поїздів зеленою гілкою метро здійснюється між станціями "Сирець" - "Видубичі" та між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".
На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу.
У КМДА обіцяють інформацію про відновлення роботи зеленої лінії повідомити додатково.
На червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.
Також Київпастранс повідомляє, що рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.
Нагадаємо, сьогодні вночі Київ перебував під комбінованою атакою росіян.
Близько першої години ночі 24 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників, після чого в місті майже одразу пролунали вибухи. Згодом російські війська здійснили пуск балістичних ракет у напрямку столиці.
Згодом міський голова Віталій Кличко розповів про наслідки атаки:
На лівому березі Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ.