Метро Киева получило повреждения во время ночной атаки: что известно

Из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зеленой линии курсируют с изменениями. Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевпастранс.
Сейчас движение поездов по зеленой ветке метро осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".
На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела.
В КГГА обещают информацию о возобновлении работы зеленой линии сообщить дополнительно.
На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.
Также Киевпастранс сообщает, что движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.
Обновлено в 08:35
По данным КГГА, в Киеве из-за дефицита электроэнергии также с изменениями курсируют поезда на "красной" ветке метро.
Поезда курсируют между станциями:
Закрытые станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".
Напомним, сегодня ночью Киев находился под комбинированной атакой россиян.
Около часа ночи 24 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.
Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки:
На левом берегу Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ.