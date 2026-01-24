Метро Киева получило повреждения во время ночной атаки: что известно

Последствия атаки на Киев в ночь на 24 января

Напомним, сегодня ночью Киев находился под комбинированной атакой россиян.

Около часа ночи 24 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки:

в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание;

в Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме;

в Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании;

в Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме:

в Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

На левом берегу Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ.