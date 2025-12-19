Через нічні удари росіян є знеструмлення у п'яти регіонах, - "Укренерго"

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На решті об’єктів енергетики очікують дозволу від військовослужбовців.

Також внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

Як змінюється споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 18 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 17 грудня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", - додали в "Укренерго".