Через небезпеку обстрілів у Херсоні комунальникам та чиновникам видадуть бронежилети

Херсонські комунальники та працівники районних рад отримають бронежилети. Їх надав Львівський оборонний кластер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міської ради.
Як сказано в повідомленні, місту було надано 182 бронежилети. Їх розподілять між працівниками комунальних служб, котрі цілодобово працюють над відновленням інфраструктури міста.
"Через небезпечну ситуацію в Херсоні, що склалася внаслідок постійних російських обстрілів, Херсонська міська військова адміністрація звернулася до одного з підприємств оборонної промисловості у складі ДК "Укроборонпром" з проханням розглянути можливість надання допомоги у вигляді бронежилетів", - сказано в повідомленні.
Також захист буде видано співробітникам райрад міста Херсон та старостинських округів. Це стосується тих чиновників, які виїжджають працювати в особливо небезпечні райони, забезпечуючи життєдіяльність громади: розвозять питну воду, хліб, необхідну гуманітарну допомогу жителям, евакуйовують цивільне населення, наражаючи себе на смертельну небезпеку.
ємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.
Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули сьогодні приблизно о 14:30.
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