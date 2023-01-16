Через небезпеку обстрілів у Херсоні комунальникам та чиновникам видадуть бронежилети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міської ради.

Як сказано в повідомленні, місту було надано 182 бронежилети. Їх розподілять між працівниками комунальних служб, котрі цілодобово працюють над відновленням інфраструктури міста.

"Через небезпечну ситуацію в Херсоні, що склалася внаслідок постійних російських обстрілів, Херсонська міська військова адміністрація звернулася до одного з підприємств оборонної промисловості у складі ДК "Укроборонпром" з проханням розглянути можливість надання допомоги у вигляді бронежилетів", - сказано в повідомленні.

Також захист буде видано співробітникам райрад міста Херсон та старостинських округів. Це стосується тих чиновників, які виїжджають працювати в особливо небезпечні райони, забезпечуючи життєдіяльність громади: розвозять питну воду, хліб, необхідну гуманітарну допомогу жителям, евакуйовують цивільне населення, наражаючи себе на смертельну небезпеку.