Из-за опасности обстрелов в Херсоне коммунальщикам и чиновникам выдадут бронежилеты

Херсонские коммунальщики и работники районных советов получат бронежилеты. Их предоставил Львовский оборонный кластер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского городского совета.
Как сказано в сообщении, городу было предоставлено 182 бронежилета. Их распределят между работниками коммунальных служб, круглосуточно работающими над восстановлением инфраструктуры города.
"Из-за опасной ситуации в Херсоне, сложившейся в результате постоянных российских обстрелов, Херсонская городская военная администрация обратилась к одному из предприятий оборонной промышленности в составе ДК "Укроборонпром" с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи в виде бронежилетов", - говорится в сообщении.
Также защита будет выдана сотрудникам райсоветов Херсона и старостинских округов. Это касается тех чиновников, которые выезжают работать в особо опасные районы, обеспечивая жизнедеятельность общины: развозят питьевую воду, хлеб, необходимую гуманитарную помощь жителям, эвакуируют гражданское население, подвергая себя смертельной опасности.
ем, ранее стало известно, что российские кафиры обстреляли детскую больницу в Херсоне .
Также мы писали, что взрывы в Херсоне слышали сегодня примерно в 14:30 .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .