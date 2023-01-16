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Из-за опасности обстрелов в Херсоне коммунальщикам и чиновникам выдадут бронежилеты

Фото: в Херсоне коммунальщикам и чиновникам выдадут бронежилеты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Херсонские коммунальщики и работники районных советов получат бронежилеты. Их предоставил Львовский оборонный кластер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского городского совета.

Как сказано в сообщении, городу было предоставлено 182 бронежилета. Их распределят между работниками коммунальных служб, круглосуточно работающими над восстановлением инфраструктуры города.

"Из-за опасной ситуации в Херсоне, сложившейся в результате постоянных российских обстрелов, Херсонская городская военная администрация обратилась к одному из предприятий оборонной промышленности в составе ДК "Укроборонпром" с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи в виде бронежилетов", - говорится в сообщении.

Также защита будет выдана сотрудникам райсоветов Херсона и старостинских округов. Это касается тех чиновников, которые выезжают работать в особо опасные районы, обеспечивая жизнедеятельность общины: развозят питьевую воду, хлеб, необходимую гуманитарную помощь жителям, эвакуируют гражданское население, подвергая себя смертельной опасности.

ем, ранее стало известно, что российские кафиры обстреляли детскую больницу в Херсоне .

Также мы писали, что взрывы в Херсоне слышали сегодня примерно в 14:30 .

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Херсон