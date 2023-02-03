Через наказ Путіна по Донбасу. В розвідці пояснили активізацію боїв на сході

"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна - захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів", - розповів він.

За словами Юсова, не рахуючи втрати в живій силі та техніці, ворог пробує виконати завдання диктатора.

"Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки", - додав представник ГУР.

Як повідомлялося, за даними розвідки, російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий впевнений, що ворог навряд чи зможе виконати наказ президента РФ Володимира Путіна захопити Донецьку і Луганську області до березня.