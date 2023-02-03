Из-за приказа Путина по Донбассу. В разведке объяснили активизацию боев на востоке

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина - захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, - это попытка реализации этих планов", - рассказал он.

По словам Юсова, не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора.

"Поэтому да, в ближайшее время будут активные события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", - добавил представитель ГУР.

Как сообщалось, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уверен, что враг вряд ли сможет выполнить приказ президента РФ Владимира Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта.