RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за приказа Путина по Донбассу. В разведке объяснили активизацию боев на востоке

Фото: в разведке объяснили причину активизации боев на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение интенсивности боев на востоке Украины - то попытка реализации задачи российского президента Владимира Путина относительно захвата Донецкой и Луганской областей до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина - захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, - это попытка реализации этих планов", - рассказал он.

По словам Юсова, не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора.

"Поэтому да, в ближайшее время будут активные события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", - добавил представитель ГУР.

Как сообщалось, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уверен, что враг вряд ли сможет выполнить приказ президента РФ Владимира Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине