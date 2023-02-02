Череватий розповів, чи вдасться окупантам захопити Донбас до березня за наказом Путіна

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна на його заяву під час брифінгу у Military Media Center .

Він нагадав, що подібних наказів з початку війни вже було декілька.

"Ворог постійно хоче захопити нові українські території", - сказав Череватий, коментуючи наказ Путіна захопити Донбас до березня.

Коментуючи можливі наміри ворога досягти хоч якихось успіхів до річниці вторгнення 24 лютого, Череватий сказав, що "вони полюбляють різні дати, а тому не можна виключати, що вони спробують це зробити". Водночас він відзначив, що у лютому 2022 року Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, але "всі вони були розбиті українською армією".

"Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити", - припустив військовий.

Як повідомлялося, за даними розвідки, російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.