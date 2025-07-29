Через НАБУ і САП. Єврокомісія попередила Київ про можливу зупинку фіндопомоги, - ЗМІ

За даними джерел видання, керівництво України на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало сигнал від Єврокомісії про те, що фінансування з боку європейського інструменту Ukraine Facility може бути повністю зупинене, якщо надалі триватиме тиск на ключові антикорупційні інституції.

За словами добре поінформованого джерела в Києві, відповідного листа отримав український уряд.

Загалом, програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні до 2027 року 50 млрд євро. Більшість цих коштів надходить безпосередньо до держбюджету.

Опозиційна депутатка й ексміністерка з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що ЄС справді надіслав відповідне повідомлення.

За її словами, в ньому зазначалося, що "фінансова допомога в межах EU Facility буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

Причому йдеться про заморозку всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.

Рішучий звіт Єврокомісії

У F.A.Z. зазначили, що експерти Єврокомісії підготували детальний звіт із детальним аналізом подій навколо НАБУ і САП, який було передано до посольств країн ЄС у Києві та самій Комісії.

Документ характеризує обшуки й арешти в НАБУ, як "найгрубішу спробу втручання в діяльність антикорупційної системи України з моменту її створення".

На думку авторів, це свідчення "інституційного конфлікту, в межах якого владна верхівка демонструє свою здатність обмежувати автономні антикорупційні органи". Такі дії є відповіддю на "розслідування, що зачіпають інтереси політичної та економічної еліт".

Фактор Чернишова

У звіті названо непереконливим офіційне обґрунтування рішень, згідно з якими йшлося про боротьбу з російськими агентами в НАБУ.

Натомість автори документа називають розслідування проти ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова "інституційним спусковим гачком" операції.

Чернишов, який є другом Зеленського, обвинувачується НАБУ в отриманні вигоди в обмін на видачу будівельних дозволів, хоча сам відкидає ці звинувачення.

У звіті також зазначено, що головною ціллю операції 21 липня був співробітник НАБУ Олександр Скомаров - саме він вів справу проти Чернишова. В його підрозділі провели обшуки та вилучили документи, через що роботу підрозділу було "дестабілізовано".

Вилучені в НАБУ докази, тепер можуть бути відхилені судами через порушення "конфіденційності та законності збору інформації".

"Це фактично може призвести до закриття справи проти віцепрем'єра", - йдеться у звіті Єврокомісії.

Зміна пріоритетів та ризики для реформи

На думку фахівців ЄС, ця операція свідчить про зміну пріоритетів в Україні - від "підзвітності" до "дієздатності".

"Політична ефективність дедалі частіше переважає над юридичною сталістю. Такі дії ставлять під сумнів досягнення України в сфері антикорупційної реформи", - йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що операція 21 липня підриває довіру міжнародних партнерів до українських інституцій і зачіпає "фундаменти" антикорупційної системи. На їхню думку, вона становить "серйозний виклик верховенству права та принципу розподілу влад".

"Цей випадок створює прецедент, що демонструє: будь-яку антикорупційну структуру в Україні можна "нейтралізувати", - йдеться у документі Єврокомісії.

Пресслужба відомства офіційно повідомила F.A.Z., що ЄС "глибоко стурбований" законодавчими змінами в Україні. Вони несуть серйозну загрозу "повноваженням і спроможностям антикорупційних інституцій".

НАБУ і САП в ЄС називають "наріжними каменями" верховенства права в Україні, і переконані, що вони повинні мати змогу діяти "незалежно".