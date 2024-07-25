Через місяць-півтора РФ стане в оборону, - командувач НГУ

За місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командуючого Нацгвардії Олександра Півненка виданню "Укрінформ".
"Важко (на фронті, - ред). Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Так, це війна…" - сказав він.
За словами Півненка, ЗСУ треба шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.
"Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни", - констатував генерал.
Минулої доби, 24 липня, на фронті в Україні сталося 149 бойових зіткнень. Найважчою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.
До того ж, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти провели рейд поблизу Сотницького Козачка на прикордонні Харківської області. Також на фронті фіксується просування загарбників поблизу Авдіївки та Донецька.
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