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Через месяц-полтора РФ станет в оборону, - командующий НГУ

Фото: командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко (t me Pivnenko_NGU)
Автор: Наталия Гурковская

Через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Нацгвардии Александра Пивненко изданию "Укринформ".

"Трудно (на фронте, - ред). Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить. Так, это война..." - сказал он.

По словам Пивненко, ВСУ нужно искать слабые места врага и обходить сильные.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачу: если так не работает - пытаться асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", - констатировал генерал.

Ситуация на фронте

За прошлые сутки, 24 июля, на фронте в Украине произошло 149 боевых столкновений. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

К тому же, как утверждают аналитики Института изучения войны, российские оккупанты провели рейд вблизи Сотницкого Казачка на приграничье Харьковской области. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков вблизи Авдеевки и Донецка.

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