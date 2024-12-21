Не через МіГ-31К. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Нічна атака дронів

Цієї ночі окупанти атакували Харків дронами, "прильоти" зафіксовані у декількох локаціях. Один з ударів прийшовся по багатоповерхівці.

Також росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 21 грудня армія РФ випустила по Україні 113 дронів та зенітну ракету С-400. Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала в 11 областях України, а саме в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.

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