Не из-за МиГ-31К. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Ночная атака дронов

Этой ночью оккупанты атаковали Харьков дронами, "прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. Один из ударов пришелся по многоэтажке.

Также россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки пострадали 12-летний мальчик и три женщины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 21 декабря армия РФ выпустила по Украине 113 дронов и зенитную ракету С-400. Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще 56 локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях Украины, а именно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

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