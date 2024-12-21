Не через МіГ-31К. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні в суботу, 21 грудня. Українців попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Повітряну тривогу спочатку оголосили в Києві о 10:31. Поступово тривога "накрила" північні, центральні, східні та південні області. Після цього "почервоніли" й західні регіони України.
Масштабна тривога в Україні зазвичай оголошується через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет, або під час масованих атак. Цього разу причиною є загроза балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - попередили Повітряні сили ЗСУ.
Карта повітряних тривог станом на 10:35
Нічна атака дронів
Цієї ночі окупанти атакували Харків дронами, "прильоти" зафіксовані у декількох локаціях. Один з ударів прийшовся по багатоповерхівці.
Також росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 21 грудня армія РФ випустила по Україні 113 дронів та зенітну ракету С-400. Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала в 11 областях України, а саме в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.
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