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Не через МіГ-31К. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Україна , Субота 21 грудня 2024 10:41
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Не через МіГ-31К. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні в суботу, 21 грудня. Українців попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили в Києві о 10:31. Поступово тривога "накрила" північні, центральні, східні та південні області. Після цього "почервоніли" й західні регіони України.

Масштабна тривога в Україні зазвичай оголошується через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет, або під час масованих атак. Цього разу причиною є загроза балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 10:35

Не через МіГ-31К. В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Нічна атака дронів

Цієї ночі окупанти атакували Харків дронами, "прильоти" зафіксовані у декількох локаціях. Один з ударів прийшовся по багатоповерхівці.

Також росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 21 грудня армія РФ випустила по Україні 113 дронів та зенітну ракету С-400. Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала в 11 областях України, а саме в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.

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