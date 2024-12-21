Не из-за МиГ-31К. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине в субботу, 21 декабря. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве в 10:31. Постепенно тревога "накрыла" северные, центральные, восточные и южные области. После этого "покраснели" и западные регионы Украины.
Масштабная тревога в Украине обычно объявляется из-за взлета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет, или во время массированных атак. На этот раз причиной является угроза баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - предупредили Воздушные силы ВСУ.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35
Ночная атака дронов
Этой ночью оккупанты атаковали Харьков дронами, "прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. Один из ударов пришелся по многоэтажке.
Также россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки пострадали 12-летний мальчик и три женщины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 21 декабря армия РФ выпустила по Украине 113 дронов и зенитную ракету С-400. Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще 56 локально потеряны.
Противовоздушная оборона работала в 11 областях Украины, а именно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
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