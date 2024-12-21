ua en ru
Сб, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не из-за МиГ-31К. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Украина, Суббота 21 декабря 2024 10:41
UA EN RU
Не из-за МиГ-31К. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине в субботу, 21 декабря. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве в 10:31. Постепенно тревога "накрыла" северные, центральные, восточные и южные области. После этого "покраснели" и западные регионы Украины.

Масштабная тревога в Украине обычно объявляется из-за взлета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет, или во время массированных атак. На этот раз причиной является угроза баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35

Не из-за МиГ-31К. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Ночная атака дронов

Этой ночью оккупанты атаковали Харьков дронами, "прилеты" зафиксированы в нескольких локациях. Один из ударов пришелся по многоэтажке.

Также россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки пострадали 12-летний мальчик и три женщины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 21 декабря армия РФ выпустила по Украине 113 дронов и зенитную ракету С-400. Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще 56 локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях Украины, а именно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки почти 1900 солдат и много техники, - Генштаб
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев