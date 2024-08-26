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Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали, - ДСНС

Фото: через масовану атаку по Україні загинули семеро людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок масованої атаки РФ по Україні у понеділок, 26 серпня, загинули семеро людей, ще 47 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після ранкового масованого удару Росії.

Також рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки по Україні загинуло семеро людей (з яких двоє померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі четверо дітей.

Також було ліквідовано 22 пожежі та врятовано двох людей. Наслідки російського обстрілу ліквідовували близько 740 рятувальників.

Обстріл України 26 серпня

Сьогодні вранці РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили 127 ракет різних типів та понад сотні дронів-камікадзе "Шахед".

Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.

Також у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

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