Из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек, почти 50 пострадали, - ГСЧС

Как сообщается, подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после утреннего массированного удара России.

Также спасатели завершили разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.

По информации ГСЧС, всего в результате атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей.

Также было ликвидировано 22 пожара и спасено двух людей. Последствия российских обстрелов ликвидировали около 740 спасателей.