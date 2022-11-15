Через масований обстріл в Україні фіксують перебої зі зв’язком та інтернетом

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали серйозної ракетної атаки по території України. Через це були зафіксовані перебої зі зв’язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vodafone Ukraine.
"Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг", - йдеться у повідомленні.
Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних. Vodafone пояснили, як це зробити:
Kyivstar також повідомив про проблеми зі зв’язком.
"Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - заявили у компанії.
Також були зафіксовані серйозні перебої з інтернетом. Показники у реальному часі демонстрували, що зв'язок з інтернетом в Україні становить 67% від попереднього рівня. NetBlocks зафіксували ці проблеми після інтенсивних російських ракетних ударів по території України.
Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки.
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