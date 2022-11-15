Из-за массированного обстрела в Украине фиксируют перебои со связью и интернетом

"Друзья, из-за обстрелов и нехватки питания могут возникать временные ограничения в работе наших услуг", - говорится в сообщении.

Для продления работы базовых станций от аккумуляторов просим вас снизить потребление сервиса передачи данных. Vodafone объяснили, как это сделать:

Выключить автозагрузку медиа в мессенджерах;

Не использовать YouTube или установить низкое качество видео;

По возможности снизить использование мобильного интернета.

Kyivstar также сообщил о проблемах со связью.

"Где-то может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - заявили в компании.

Также были зафиксированы серьезные перебои с Интернетом. Показатели в реальном времени показывали, что связь с интернетом в Украине составляет 67% от предыдущего уровня. NetBlocks зафиксировали эти проблемы после интенсивных российских ракетных ударов по территории Украины.