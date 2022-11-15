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Через масований обстріл в Україні фіксують перебої зі зв’язком та інтернетом

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 19:43
Через масований обстріл в Україні фіксують перебої зі зв’язком та інтернетом Фото: Через масований обстріл в Україні фіксують перебої зі зв’язком та інтернетом (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали серйозної ракетної атаки по території України. Через це були зафіксовані перебої зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vodafone Ukraine.

"Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг", - йдеться у повідомленні.

Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних. Vodafone пояснили, як це зробити:

  • Вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;
  • Не використовувати YouTube, або встановити низьку якість відео;
  • За можливості зменшити використання мобільного інтернету.

Kyivstar також повідомив про проблеми зі зв’язком.

"Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - заявили у компанії.

Також були зафіксовані серйозні перебої з інтернетом. Показники у реальному часі демонстрували, що зв'язок з інтернетом в Україні становить 67% від попереднього рівня. NetBlocks зафіксували ці проблеми після інтенсивних російських ракетних ударів по території України.

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Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки.

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