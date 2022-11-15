Через масований обстріл в Україні фіксують перебої зі зв’язком та інтернетом

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали серйозної ракетної атаки по території України. Через це були зафіксовані перебої зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vodafone Ukraine .

"Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг", - йдеться у повідомленні.

Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних. Vodafone пояснили, як це зробити:

Вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;

Не використовувати YouTube, або встановити низьку якість відео;

За можливості зменшити використання мобільного інтернету.

Kyivstar також повідомив про проблеми зі зв’язком.

"Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - заявили у компанії.

Також були зафіксовані серйозні перебої з інтернетом. Показники у реальному часі демонстрували, що зв'язок з інтернетом в Україні становить 67% від попереднього рівня. NetBlocks зафіксували ці проблеми після інтенсивних російських ракетних ударів по території України.