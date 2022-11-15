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Из-за массированного обстрела в Украине фиксируют перебои со связью и интернетом

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 19:43
Из-за массированного обстрела в Украине фиксируют перебои со связью и интернетом Фото: Из-за массированного обстрела в Украине фиксируют перебои со связью и интернетом (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли серьезную ракетную атаку по территории Украины. Из-за этого были зафиксированы перебои со связью и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vodafone Ukraine.

"Друзья, из-за обстрелов и нехватки питания могут возникать временные ограничения в работе наших услуг", - говорится в сообщении.

Для продления работы базовых станций от аккумуляторов просим вас снизить потребление сервиса передачи данных. Vodafone объяснили, как это сделать:

  • Выключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
  • Не использовать YouTube или установить низкое качество видео;
  • По возможности снизить использование мобильного интернета.

Kyivstar также сообщил о проблемах со связью.

"Где-то может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - заявили в компании.

Также были зафиксированы серьезные перебои с Интернетом. Показатели в реальном времени показывали, что связь с интернетом в Украине составляет 67% от предыдущего уровня. NetBlocks зафиксировали эти проблемы после интенсивных российских ракетных ударов по территории Украины.

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Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.

Позже стало известно, что кафиры обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки.

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