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Через Керченську переправу обмежать рух вантажних авто

Фото: рух через Керченську переправу обмежать (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Краснодарського краю РФ обмежила рух вантажних автомобілів через Керченську поромну переправу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб Кубані. Нове обмеження на пересування вантажних автомобілів набуде чинності з 27 жовтня.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Окупанти намагаються налагодити постачання через Мелітополь.

Як повідомлялося, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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