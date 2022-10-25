Через Керченскую переправу ограничат движение грузовых авто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Соответствующее решение принял оперативный штаб Кубани. Новое ограничение на передвижение грузовых автомобилей вступит в силу с 27 октября.

Напомним, по данным британской разведки, подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Оккупанты пытаются наладить снабжение через Мелитополь.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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