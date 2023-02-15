Через дорогу виробляють "Іскандери". Під Москвою горить колишній завод, залучили спецпотяг

У російській Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу спалахнув ангар. Пожежа виникла навпроти заводу з виробництва "Іскандерів", а також снарядів для РСЗВ та ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС Росії.

Площа пожежі перевищила 900 квадратних метрів. Повідомляється, що від вогню частково обрушилися перекриття між першим та другим поверхами будівлі. На місце відправлено пожежний потяг. У будівлі раніше знаходився завод із ремонту залізничних вагонів. Пожежу гасять 100 осіб та 29 одиниць техніки. Судячи з карти, ангар знаходиться навпроти підприємства НВК „КБ машинобудування“, яке виробляє озброєння та військову техніку.