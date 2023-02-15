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Через дорогу виробляють "Іскандери". Під Москвою горить колишній завод, залучили спецпотяг

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Середа 15 лютого 2023 00:16
Через дорогу виробляють "Іскандери". Під Москвою горить колишній завод, залучили спецпотяг Фото: під Москвою горить колишній завод, залучили спецпоїзд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу спалахнув ангар. Пожежа виникла навпроти заводу з виробництва "Іскандерів", а також снарядів для РСЗВ та ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС Росії.

Площа пожежі перевищила 900 квадратних метрів. Повідомляється, що від вогню частково обрушилися перекриття між першим та другим поверхами будівлі. На місце відправлено пожежний потяг.

У будівлі раніше знаходився завод із ремонту залізничних вагонів. Пожежу гасять 100 осіб та 29 одиниць техніки. Судячи з карти, ангар знаходиться навпроти підприємства НВК „КБ машинобудування“, яке виробляє озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

Також ми писали, що в Москві в районі НДІ точних приладів сталася велика пожежа. Площа загоряння досягла 1500 кв. м.

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