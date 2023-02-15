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Через дорогу производят "Искандеры". Под Москвой горит бывший завод, привлекли спецпоезд

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Среда 15 февраля 2023 00:16
Через дорогу производят "Искандеры". Под Москвой горит бывший завод, привлекли спецпоезд Фото: под Москвой горит бывший завод, привлекли спецпоезд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российской Коломне, что в 120 километрах от Москвы, на территории бывшего завода загорелся ангар. Пожар возник напротив завода по производству "Искандеров", а также снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь пожара превысила 900 квадратных метров. Сообщается, что от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. На место отправлен пожарный поезд.

В здании ранее находился завод по ремонту железнодорожних вагонів. Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники. Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК „КБ машиностроения“, которое производит вооружение и военную технику.

Напомним, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.

Также мы писали, что в Москве в районе НИИ точных приборов произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

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