Через донецьку в'язницю "Ізоляція" пройшли понад 100 осіб, - Мамедов

Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Понад 100 українських військовослужбовців і цивільних пройшли через донецьку в'язницю "Ізоляція", яка відома тим, що бойовики там жорстоко катують людей. Українське слідство вже повідомила про підозру трьом причетним до тортур.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку відома не як арт-центр "Ізоляція", який було відкрито у 2010 році, а як жорстока в'язниця.

"За нашими даними, понад 100 цивільних осіб і військовослужбовців пройшли через її жорна. За фактами катувань в "Ізоляції" у нас у провадженні п'ять справ, вже трьом особам оголошено про підозру за фактом порушень права війни", - зазначив Мамедов.

Він також додав, що серед підозрюваних бойовик з позивним "Палич". За словами свідків, він годинами катував незаконно утримуваних людей. Факти порушення міжнародного гуманітарного права Україна передала в Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, раніше прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальнику "Ізоляції", його підозрюють у створенні терористичної групи.

Україна вимагала включити питання донецької "Ізоляції" до порядку денного ТКГ.