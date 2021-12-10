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Не только через "Дию". Тысячу за вакцинацию можно будет получить другим способом, но не скоро

Автор: Анастасия Рокитна

С 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала программа станет доступна в "Дии", а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Он напомнил, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс прививок против COVID-19, смогут получить 1000 гривен от государства. На эти средства они смогут приобрести:

  • абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей,
  • купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,
  • приобрести книги.

Ляшко отметил, что программа будет реализовываться в несколько этапов.

"С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - отметил он.

Напомним, с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку на получение тысячи за вакцинацию.

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