Не тільки через "Дію". Тисячу за вакцинацію можна буде отримати іншим способом, але не скоро

З 19 грудня в Україні почнуть виплачувати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Спочатку програма стане доступна в "Дії", а потім запропонують альтернативний механізм нарахування виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Він нагадав, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 гривень від держави. За ці кошти вони матимуть можливість придбати:

абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей,

купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні,

придбати книжки.

Ляшко зазначив, що програма реалізовуватиметься в декілька етапів.

"З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку "Дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - зазначив він.