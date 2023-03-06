Через дію санкцій Росії довелось значно скоротити експорт нафти
Російська Федерація значно зменшила об'єми нафти, яку експортує в інші країни. Це пов'язано як із введенням ембарго, так і не сприятливими погодними умовами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Порівняно з даними за останні місяці експорт нафти із Росії за останній тиждень знизився на 14%. Падіння експорту не пов'язано з тим, що Росія зменшила видобуток нафти, це викликано введенням санкцій проти країни-диктатора.
"Загальний обсяг морських поставок скоротився до 3,11 млн барелів на добу за сім днів до п'ятниці, що на 14% менше, ніж минулого тижня", - пише видання.
При цьому найбільше зниження експорту нафти відстежуватися у портах західних країн. А ось потоки з портів Балтійського і Чорного морів залишилися незмінними в порівнянні з попереднім тижнем.
Окрім цього на експорт значно вплинули погодні умови. В деякі порти суднам не давали зайти великі хвилі та сильні пориви вітру.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ перенаправила свої експортні постачання дизпалива до Африки та Азії, оскільки ембарго закрило європейські ринки для палива російського походження.
Введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.
Нагадаємо, 5 лютого коаліція країн "Великої сімки", ЄС та Австралія встановили нові граничні ціни на рівні 100 доларів за барель для продуктів, що торгуються з премією порівняно з нафтою, в основному дизельне пальне, та 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються дешевше, таких як мазут.
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