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Через дію санкцій Росії довелось значно скоротити експорт нафти

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Росія, Понеділок 06 березня 2023 16:59
Через дію санкцій Росії довелось значно скоротити експорт нафти Фото: через дію санкцій Росії довелось значно скоротити експорт нафти (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація значно зменшила об'єми нафти, яку експортує в інші країни. Це пов'язано як із введенням ембарго, так і не сприятливими погодними умовами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Порівняно з даними за останні місяці експорт нафти із Росії за останній тиждень знизився на 14%. Падіння експорту не пов'язано з тим, що Росія зменшила видобуток нафти, це викликано введенням санкцій проти країни-диктатора.

"Загальний обсяг морських поставок скоротився до 3,11 млн барелів на добу за сім днів до п'ятниці, що на 14% менше, ніж минулого тижня", - пише видання.

При цьому найбільше зниження експорту нафти відстежуватися у портах західних країн. А ось потоки з портів Балтійського і Чорного морів залишилися незмінними в порівнянні з попереднім тижнем.

Окрім цього на експорт значно вплинули погодні умови. В деякі порти суднам не давали зайти великі хвилі та сильні пориви вітру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ перенаправила свої експортні постачання дизпалива до Африки та Азії, оскільки ембарго закрило європейські ринки для палива російського походження.

Введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Додаткові втрати Москви після 5 лютого становитимуть 100 млн євро на добу.

Нагадаємо, 5 лютого коаліція країн "Великої сімки", ЄС та Австралія встановили нові граничні ціни на рівні 100 доларів за барель для продуктів, що торгуються з премією порівняно з нафтою, в основному дизельне пальне, та 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються дешевше, таких як мазут.

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