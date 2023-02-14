РФ перенаправила поставки дизпалива до Африки та Азії після ембарго ЄС, - Reuters

РФ перенаправила свої експортні постачання дизпалива до Африки та Азії, оскільки ембарго закрило європейські ринки для палива російського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія довгий час була основним постачальником дизельного палива до Європи, де нафтопереробні заводи не виробляють достатньої кількості палива задоволення внутрішнього попиту з допомогою великого парку дизельних автомобілів. Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти набуло чинності 5 лютого.

Зазначається, що основна маса вантажів з низьким вмістом сірки у вигляді дизельного палива та газойлю з російських чорноморських портів Туапсе та Новоросійськ прямує у бік Туреччини, а також до Оману, Того та Тунісу.

Російські чорноморські порти й раніше мали близькість турецького ринку для постачання дизельного палива, тоді як експортерам з балтійських портів Приморськ і Висоцьк доводилося замінювати європейські пункти призначення набагато тривалішими рейсами, що підвищувало вартість фрахту.

З початку лютого Росія перенаправляє обсяги дизельного палива з низьким вмістом сірки з балтійських портів у Марокко, Алжир, Гану, Туніс та Бразилію. Також два вантажі, що перевозять близько 130 000 дизельного палива, прямують з порту Приморськ до порту Джидда в Саудівській Аравії.

Європейські країни заміняють російські постачання дизельного палива, збільшуючи імпорт з Індії, Саудівської Аравії, Китаю, Кувейту, Малайзії і навіть Того.