Из-за действия санкций России пришлось значительно сократить экспорт нефти
Российская Федерация значительно снизила объемы нефти, которую экспортирует в другие страны. Это связано как с введением эмбарго, так и с неблагоприятными погодными условиями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
По сравнению с данными, за последние месяцы экспорт нефти из России за последнюю неделю снизился на 14%. Падение экспорта не связано с тем, что Россия снизила добычу нефти, это вызвано введением санкций против страны-диктатора.
"Общий объем морских поставок сократился до 3,11 млн баррелей в сутки за семь дней до пятницы, что на 14% меньше, чем на прошлой неделе", - пишет издание.
При этом наибольшее снижение экспорта нефти отслеживается в портах западных стран. А вот потоки из портов Балтийского и Черного морей остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, на экспорт значительно повлияли погодные условия. В некоторые порты судам не давали зайти большие волны и сильные порывы ветра.
Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ перенаправила свои экспортные поставки дизтоплива в Африку и Азию, поскольку эмбарго закрыло европейские рынки для топлива российского происхождения.
Введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.
Напомним, 5 февраля коалиция стран "Большой семерки", ЕС и Австралия установили новые предельные цены на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией по сравнению с нефтью, в основном дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для торгуемых продуктов дешевле, таких как мазут.
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