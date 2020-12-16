Почти 134 тысячи ФОПов оформили заявки на карантинные выплаты

К началу рабочего дня 16 декабря почти 134 тысячи ФОПов оформили заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства.

Такой информацией в своем Telegram-канале поделился вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире. Всего по состоянию на 7.00 - 133 874 успешных заявки", - написал он.

По словам министра, через мобильное приложение "Дія" зарегистрировалось 108 545 ФОПов. Еще 25 329 заявки подали через портал.

Примечательно, что 15 декабря таких заявок было было более 30 тысяч, а власти информировали пользователей, что в работе портала "Дія", через который можно оставить заявку, возможны задержки из-за рекордной активности пользователей.

Напомним, получить обещанные 8 000 грн компенсации за ущерб от вынужденного простоя бизнеса во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, украинские предприниматели и наемные работники смогут через правительственное приложение "Дія" в период c 14 по 21 декабря 2020 года.

Ранее РБК-Украина публиковал пошаговую инструкцию о том, как оформить заявки на помощь в связи с карантином. Заявление на выплату одноразовой помощи застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.