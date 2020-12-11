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Как ФОПам получить 8 тысяч гривен выплаты: пошаговая инструкция

Украина, Пятница 11 декабря 2020 16:09
Как ФОПам получить 8 тысяч гривен выплаты: пошаговая инструкция
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Физические лица-предприниматели могут получить выплаты в размере 8000 гривен. В "Слуге народа" предоставили пошаговую инструкцию для получения средств.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.

Алгоритм действий следующий:
  1. зайти на портал государственных услуг "Дия"
  2. пройти идентификацию
  3. заполнить заявление на получение выплаты
  4. указать номер банковского счета
  5. после проверки данных в реестрах ожидать поступления денег на счет.

В СН также напомнили условия получения выплат для ФОП:

  • зарегистрирован более 3 месяцев,
  • уплаченный ЕСВ за первые два квартала 2020 года
  • основной вид деятельности подпадает под карантинные ограничения.

В партии отмечают, что выплаты должны получить более 1 млн украинцев, среди которых ФОП, наемные работники и работодатели для сохранения рабочих мест.

Напомним, в Минцифры уточнили, что украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8000 гривен через приложение "Дия" с 14 по 21 декабря.

Как писало РБК-Украина, премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

Так, соответствующие законы, которые предусматривают предоставление этих денег, уже вступили в силу.

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Новости Украины Общество предпринимателивыплатыСлуга народа

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