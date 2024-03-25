Через "Дію" можна буде подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Перший етап розпочнеться у квітні цього року: українці зможуть сформувати заявки про пошкоджене або зруйноване житлове нерухоме майно за наявності Акту про обстеження від місцевої влади. З часом планується уможливити подання заяв до Реєстру збитків навіть за умови, якщо людина не зверталась до місцевої влади.

Крім того, згодом буде розширено перелік категорій збитків через агресію РФ. До Реєстру можна буде подавати заяви через "Дію" щодо:

завданої шкоди життю та здоров’ю;

примусового переміщення та вимушеного переселення;

злочину катування та сексуального насильства;

інших ушкоджень та завданих збитків.

В майбутньому заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати юридичні особи та держава.

Реєстр збитків

Як зазначив виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, реєстр готується прийняти мільйони заяв від постраждалих і вже скоро він починає свою роботу.

За його словами, завдяки інтеграції "Дії" в розгалужену інфраструктуру цифрових сервісів та публічних реєстрів в Україні полегшить процес збору доказів, які слід додати до заяви.

Нагадаємо, що минулого року було закладено основи для створення компенсаційного механізму - Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, штаб-квартира якого знаходиться в м. Гаага, Нідерланди. Робота Реєстру збитків полягатиме у зборі заяв та доказів щодо відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії РФ проти України, що в майбутньому буде використано задля фіксації обсягів та наслідків російського вторгнення.

Згодом вказана інформація дозволить запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває. Наразі 43 країни та ЄС (у тому числі всі держави G7) приєдналися або висловили намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та стали учасниками Реєстру збитків.

Сервіс у "Дії" та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проекту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".