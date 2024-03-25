Через "Дію" можно будет подать заявление в международный Реестр ущерба, нанесенного Россией
Украинцы смогут подать через "Дію" заявление в международный Реестр о возмещении ущерба, нанесенного в результате российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
Первый этап начнется в апреле этого года: украинцы смогут сформировать заявки о поврежденном или разрушенном жилом недвижимом имуществе при наличии Акта об обследовании от местных властей. Со временем планируется подавать заявления в Реестр убытков даже при условии, если человек не обращался к местным властям.
Кроме того, впоследствии будет расширен список категорий убытков из-за агрессии РФ. В Реестр можно будет подавать заявления через "Дію" относительно:
- причиненного вреда жизни и здоровью;
- принудительного перемещения и вынужденного переселения;
- преступления пыток и сексуального насилия;
- других повреждений и нанесенного ущерба.
В будущем заявления о причиненном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать юридические лица и государство.
Реестр убытков
Как отметил исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины Маркиян Ключковский, реестр готовится принять миллионы заявлений от пострадавших и уже скоро он начинает свою работу.
По его словам, благодаря интеграции "Дії" в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчит процесс сбора доказательств, которые следует добавить в заявление.
Напомним, что в прошлом году были заложены основы для создания компенсационного механизма - Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, штаб-квартира которого находится в г. Гаага, Нидерланды. Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате агрессии РФ против Украины, что в будущем будет использовано для фиксации объемов и последствий российского вторжения.
Впоследствии указанная информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим из-за компенсационного механизма, работа над реализацией которого уже идет. В настоящее время 43 страны и ЕС (в том числе все государства G7) присоединились или выразили намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Реестре ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, и стали участниками Реестра убытков.
Сервис в "Дії" и требования к разработке международного Реестра реализованы в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Напомним, в марте в городе Гаага запустили официальный веб-сайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.
Кроме того, 22 марта в Киеве открыли офис Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский рассказал, как он будет работать.