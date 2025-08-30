ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за действий Путина. Германия находится в конфликте с РФ, - Мерц

Суббота 30 августа 2025 10:32
UA EN RU
Из-за действий Путина. Германия находится в конфликте с РФ, - Мерц Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия в последнее время дестабилизирует большую часть Германии, в частности, влияя на ее инфраструктуру. Именно поэтому Москва находится в конфликте с Берлином.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

"(Российский диктатор Владимир - ред.) Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Именно поэтому, мы уже находимся в конфликте с Россией", - отметил канцлер Германии.

Он также подчеркнул, что Путин не готов действовать по общепринятым нормам международного права.

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - добавил Мерц.

Глава немецкого правительства также уверен, что цивилизованные страны еще много лет будут вынуждены бороться с путинским режимом в РФ.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем добрыми соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".

Германия усиливает вооруженные силы из-за угрозы РФ

Напомним, в июле правительство Мерца одобрило законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это является частью усилий правящей коалиции по быстрому превращению бундесвера в самую сильную армию Европы.

Кроме того, ранее в Германии решили изменить конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

Также сообщалось, что Германия готовит законопроект о военной службе, который может вернуть обязательный призыв. Власти стремятся увеличить численность армии на фоне угроз со стороны России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим