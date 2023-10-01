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Через деградацію армії РФ вербує кубинців та мобілізує українців з російським паспортом, - ISW

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На окупованих територіях українців, які отримали паспорт Російської Федерації з 1 жовтня планують мобілізувати на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 30 вересня в окупованій частині Херсонської області українців, які отримали паспорт РФ, змушують йти до військкоматів.

"Російська влада погрожує цивільним особам з російськими паспортами, придатними для призову, штрафами та затриманням за неявку. Раніше ISW повідомляв, що російська влада та окупаційні адміністрації продовжують проводити примусову паспортизацію та мобілізацію в окупованій Україні", - сказано у повідомленні.

Окрім цього з'ясувалось, що протягом 2023 року до російської армії було завербовано понад 100 громадян Куби. Влітку вони приєдналися до 106-ї дивізії ВДВ зі штабом у місті Тула. Це вказує на те, що 106-та дивізія ВДВ, ймовірно, деградувала від боїв в Україні.

Кубинські найманці

Міністерство закордонних справ Куби повідомляло, що мережа торгівлі людьми, яку влада намагається "нейтралізувати і ліквідувати", діяла з Росії, "щоб включити кубинських громадян, які там живуть, і навіть деяких кубинських громадян, у Збройні сили, що беруть участь у військових операціях в Україні".

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічного застою у себе вдома.

Пізніше міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна відкидає участь своїх громадян як найманців у війні. Це суперечить заяві посла Куби в Москві про те, що його уряд не виступає проти законної участі своїх громадян у війні Росії проти України.

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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