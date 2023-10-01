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Из-за деградации армии РФ вербует кубинцев и мобилизует украинцев с российским паспортом, - ISW

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На оккупированных территориях украинцев, получивших паспорт Российской Федерации, с 1 октября планируют мобилизовать на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В частности, 30 сентября в оккупированной части Херсонской области украинцев, получивших паспорт РФ, заставляют идти в военкоматы.

"Российские власти угрожают гражданским лицам с российскими паспортами, пригодными для призыва, штрафами и задержанием за неявку. Ранее ISW сообщал, что российские власти и оккупационные администрации продолжают проводить принудительную паспортизацию и мобилизацию в оккупированной Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что в течение 2023 года в российскую армию было завербовано более 100 граждан Кубы. Летом они присоединились к 106-й дивизии ВДВ со штабом в городе Тула. Это указывает на то, что 106 дивизия ВДВ, вероятно, деградировала от боев в Украине.

Кубинские наемники

Министерство иностранных дел Кубы сообщало, что сеть торговли людьми, которую власти пытаются "нейтрализовать и ликвидировать", действовала из России, "чтобы включить живущих там кубинских граждан, и даже некоторых кубинских граждан, в Вооруженные силы, участвующие в военных операциях в Украине".

Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома.

Позже министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна отвергает участие своих граждан как наемников в войне. Это противоречит заявлению посла Кубы в Москве о том, что его правительство не выступает против законного участия граждан в войне России против Украины.

Насильственная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ТОТ оккупанты ввели правило, по которому подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

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