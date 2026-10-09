Не через дефіцит електрики: в "Укренерго" пояснили, чому насправді вимикають світло

Відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
З початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає.
У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу "зеленої" генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовувати на експорт.
В "Укренерго" виділяють кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень:
"Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог", - зазначає "Укренерго".
Енергетики мають необхідний досвід, техніку та запас обладнання, щоб відновлювати мережі після ударів кожної ракети чи реактивного "Шахеда".
Водночас фахівці закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшими стануть періоди вимушених знеструмлень.
Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.
Зазначимо, в "Укренерго" попередили українців про графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня. Вони діятимуть не цілодобово.