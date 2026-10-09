Не из-за дефицита электричества: в "Укрэнерго" объяснили, почему на самом деле выключают свет

С начала октября в ряде регионов регулярно применяются графики ограничений потребления для промышленности, бизнеса и бытовых потребителей. При этом общего дефицита мощности в энергосистеме нет.

В определенные часы энергетикам даже приходится ограничивать работу "зеленой" генерации на пиках ее эффективности, а профицит электроэнергии направлять на экспорт.

Главные причины обесточений

В "Укрэнерго" выделяют несколько основных факторов, приводящих к вынужденным ограничениям:

Локальный энергодефицит . Системные разрушения объектов генерации в отдельных областях заставляют передавать электроэнергию за сотни километров, что не предполагалось никакими проектами. Теперь именно магистральные сети являются главной целью вражеских ударов.

. Системные разрушения объектов генерации в отдельных областях заставляют передавать электроэнергию за сотни километров, что не предполагалось никакими проектами. Теперь именно магистральные сети являются главной целью вражеских ударов. Новая тактика обстрелов . Россияне непрерывно атакуют подстанции и линии систем передачи и распределения вблизи крупных городов с высоким уровнем потребления. Поэтому транспортировать необходимый объем света в определенные регионы сложно или технически невозможно - даже при избытке электричества в других областях.

. Россияне непрерывно атакуют подстанции и линии систем передачи и распределения вблизи крупных городов с высоким уровнем потребления. Поэтому транспортировать необходимый объем света в определенные регионы сложно или технически невозможно - даже при избытке электричества в других областях. Угроза для ремонтных бригад. Постоянные воздушные тревоги усложняют быстрые восстановительные работы. Кроме того, оккупанты неоднократно наносили повторные целенаправленные удары именно по местам, где работают квалифицированные специалисты и спецтехника.

Как быстрее остановить отключения

"Энергетики делают все возможное, чтобы устранять последствия вражеских обстрелов как можно быстрее. Даже с учетом почти нескончаемых воздушных тревог", - отмечает "Укрэнерго".

Энергетики обладают необходимым опытом, техникой и запасом оборудования, чтобы восстанавливать сети после ударов каждой ракеты или реактивного "Шахеда".

В то же время специалисты призвали украинцев бережно использовать электроэнергию в регионах, где действуют ограничения. Чем меньше будет нагрузка на сети, тем короче станут периоды вынужденных обесточений.