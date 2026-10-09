Не из-за дефицита электричества: в "Укрэнерго" объяснили, почему на самом деле выключают свет

Отключения света в Украине вызваны вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям, а не дефицитом электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
С начала октября в ряде регионов регулярно применяются графики ограничений потребления для промышленности, бизнеса и бытовых потребителей. При этом общего дефицита мощности в энергосистеме нет.
В определенные часы энергетикам даже приходится ограничивать работу "зеленой" генерации на пиках ее эффективности, а профицит электроэнергии направлять на экспорт.
В "Укрэнерго" выделяют несколько основных факторов, приводящих к вынужденным ограничениям:
"Энергетики делают все возможное, чтобы устранять последствия вражеских обстрелов как можно быстрее. Даже с учетом почти нескончаемых воздушных тревог", - отмечает "Укрэнерго".
Энергетики обладают необходимым опытом, техникой и запасом оборудования, чтобы восстанавливать сети после ударов каждой ракеты или реактивного "Шахеда".
В то же время специалисты призвали украинцев бережно использовать электроэнергию в регионах, где действуют ограничения. Чем меньше будет нагрузка на сети, тем короче станут периоды вынужденных обесточений.
Напомним, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.
Отметим, в "Укрэнерго" предупредили украинцев о графиках почасовых отключений в субботу, 10 октября. Они будут действовать не круглосуточно.